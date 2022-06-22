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  • ФНЛ-2 определила лучших игроков и тренеров сезона. Евсеев, Бояринцев – среди лауреатов

ФНЛ-2 определила лучших игроков и тренеров сезона. Евсеев, Бояринцев – среди лауреатов

22 июня 2022, 17:49

ФНЛ-2 подвела итоги сезона. Названы лучшие футболисты и тренеры.

Лучшие игроки:

  • группа 1 – Иван Тимошенко («Черноморец»);
  • группа 2 – Игорь Турсунов («Тверь»);
  • группа 3 – Никита Голдобин («Родина»);
  • группа 4 – Даниил Карпов («Тюмень»).

Лучшие тренеры:

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Источник: телеграм-канал ФНЛ-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Шинник Родина Бояринцев Денис Евсеев Вадим
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