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ФНЛ-2 определила лучших игроков и тренеров сезона. Евсеев, Бояринцев – среди лауреатов

ФНЛ-2 подвела итоги сезона. Названы лучшие футболисты и тренеры.

Лучшие игроки:

  • группа 1 – Иван Тимошенко («Черноморец»);
  • группа 2 – Игорь Турсунов («Тверь»);
  • группа 3 – Никита Голдобин («Родина»);
  • группа 4 – Даниил Карпов («Тюмень»).

Лучшие тренеры:

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Источник: телеграм-канал ФНЛ-2

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