ФНЛ-2 определила лучших игроков и тренеров сезона. Евсеев, Бояринцев – среди лауреатов

ФНЛ-2 подвела итоги сезона. Названы лучшие футболисты и тренеры.
Лучшие игроки:
- группа 1 – Иван Тимошенко («Черноморец»);
- группа 2 – Игорь Турсунов («Тверь»);
- группа 3 – Никита Голдобин («Родина»);
- группа 4 – Даниил Карпов («Тюмень»).
Лучшие тренеры:
- группа 1 – Горан Алексич («Динамо» Мч);
- группа 2 – Вадим Евсеев («Шинник»);
- группа 3 – Денис Бояринцев («Родина»);
- группа 4 – Михаил Сальников («Челябинск»).
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Источник: телеграм-канал ФНЛ-2