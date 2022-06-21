Юран рассказал, как в юности воровал меховые шапки

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился воспоминаниями о своем криминальном прошлом.

– Вы могли после интерната не на ту дорожку ступить. Что вас вернуло на правильный путь?

– Интернат и футбол. Двор – это двор, там всe присутствовало, потому что мы из рабочих семей. Слаще морковки мы ничего не видели.

Попадались товарищи, которые были более склонны к хулиганке и дракам. Интернат и футбол меня уберегли. Более половины пошли по этапам.

В интернате нужно находиться, учиться, тренироваться, играть. Там ты футболом живешь. Я на субботу-воскресенье приезжал домой.

– Расскажите про ворованные шапки.

– Старшие подсказали: хотите заработать, выберите пыжиковые или норковые шапки. Один толкнул, второй подбирает.

Идешь с остановки, где более-менее темненькое место, толкаешь плечом выпившего, он упадет или пошатнется. Без всяких железок и прочего. Толкаешь, шапка падает, а второй хватает и бежит.

Потом старшие сдавали цыганам. Она стоила в районе 150 рублей. Серьезные деньги, зарплата средняя была примерно 120 рублей. Мы где-то за половину [воровали], чуть меньше половины, остальное на общак сдавали.

50 рублей – на мороженое, в кино сходить, конфеты купить. Там скажем, увереннее себя немножко чувствовал.

Юран родился в Луганске.

Начинал карьеру в местной «Заре», затем перешел в киевское «Динамо».

В России он выступал за «Спартак». Также поиграл в Португалии, Англии, Германии и Австрии.

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