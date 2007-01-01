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Зарема – Медведеву: «Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала сегодняшние заявления генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Гендир петербургского клуба заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

В «Спартаке» это назвали «выдуманными отмазками».

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?

Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +6142

    порт 23 минуты назад

    Ну без минетчицы тут не разобраться.

    0
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    Рейтинг: +1191

    Дубина 26 минут назад

    Врут блекло голубые и не краснеют!

    Хотя им не привыкать)))

    3
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    Рейтинг: +852

    fakeid 26 минут назад

    пистит клоунесса. медведев сказал, что хряки были не против игры в питере, но взамен просили поддержать в вопросе переноса начала сезона.
    а эта дура визжит, что медведев **здит, что хряки САМИ попросили сыграть в питере. а он такого вообще не говорил. сами почитайте) и, как обычно, сдобрила свои визги какими-то фантазиями. конфетти, коридор, судей, опять же, приплела. такую чушь порет реально. скорей бы её изгнали. на кухню.

    0
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    Рейтинг: +1191

    Дубина > fakeid 24 минуты назад

    Пока мафия питерская у руля нашего футбола,у всех бомбит,не только у заремы)))

    3
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    Рейтинг: +10232

    "supermax" 29 минут назад

    не понял...а эти двое не будут судить? тогда зачем это все
    может еще и Гена Орлов комментировать не будет?

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    Рейтинг: +852

    fakeid 31 минуту назад

    еее, заремба вылезла!

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