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  • Зарема – Медведеву: «Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?»

Зарема – Медведеву: «Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?»

21 июня 2022, 17:10
17

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала сегодняшние заявления генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Гендир петербургского клуба заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

В «Спартаке» это назвали «выдуманными отмазками».

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?

Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр Салихова Зарема
Комментарии (17)
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"supermax"
1655821115
не понял...а эти двое не будут судить? тогда зачем это все может еще и Гена Орлов комментировать не будет?
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порт
1655821458
Ну без минетчицы тут не разобраться.
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NewLife
1655822971
Вам блеклые в Питере пить боярышник, а играть нужно на нейтральном поле.
Ответить
R_a_i_n
1655823754
Жги Зарема))) Пусть бомжики верещат)))
Ответить
paracetamol
1655833340
Нет ничего противнее стареющих су.конь!
Ответить
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