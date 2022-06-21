Зарема – Медведеву: «Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала сегодняшние заявления генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Гендир петербургского клуба заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

В «Спартаке» это назвали «выдуманными отмазками».

«Питерские долго думали и наконец придумали, выпустив на арену господина Медведева.

Какие еще у них есть секреты? Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить?

Или попросил, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?

Теперь, оказывается, мы сами просили провести матч в Петербурге. Вы хотя бы вместе общую позицию выработали заранее по этому вопросу, а то у Медведева экспромт случился», – сказала Зарема.

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