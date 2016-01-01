«Выдуманные отмазки». «Спартак» ответил на заявление гендиректора «Зенита» Медведева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слова своего коллеги из «Зенита» Александра Медведева.

Гендир петербургского клуба заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

«Даже не хочется комментировать выдуманные отмазки. До финала Кубка России мы были сконцентрированы исключительно на решающем матче.

Мне сложно представить, чтобы я подходил и просил о чем-то генерального директора «Зенита». Возможно, он слишком большого мнения.

Единственный контакт по Суперкубку был после общего собрания клубов РПЛ, они предложили 16 июля в Санкт-Петербурге, но мы не согласились на такое условие», – сказал Мележиков.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля.

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Москвичи ранее не исключали бойкот игры из-за ее проведения в Петербурге.

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