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«Выдуманные отмазки». «Спартак» ответил на заявление гендиректора «Зенита» Медведева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слова своего коллеги из «Зенита» Александра Медведева.

Гендир петербургского клуба заявил, что москвичи до финала Кубка России были готовы играть за Суперкубок на «Газпром Арене», но позднее передумали.

«Даже не хочется комментировать выдуманные отмазки. До финала Кубка России мы были сконцентрированы исключительно на решающем матче.

Мне сложно представить, чтобы я подходил и просил о чем-то генерального директора «Зенита». Возможно, он слишком большого мнения.

Единственный контакт по Суперкубку был после общего собрания клубов РПЛ, они предложили 16 июля в Санкт-Петербурге, но мы не согласились на такое условие», – сказал Мележиков.

  • Матч за Суперкубок состоится 9 июля.
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи ранее не исключали бойкот игры из-за ее проведения в Петербурге.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 15:39
Комментарии16
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  • ...
    Рейтинг: +3798

    ААМ 1 час назад

    СПАМ, конечно, мусор, но нужно при любых обстоятельствах играть на нейтральном поле. Хотя впрочем в ЧР в наступающем сезоне москвичи проедут 9 матчей на выезде, а прочие клубы - 15. Только не надо ныть, что поездка на Лужники и прочие московские стадионы - выездной матч.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31994

    VVM1964 > ААМ 1 час назад

    ЗЕНЯ, конечно вонючки, а вот про нейтральное поле я согласен !!!

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +23417

    JTherry 1 час назад

    Салихова: "Может, «Спартак» попросил еще втайне Иванова и Мешкова назначить? Или попросили, чтобы разрешили сделать коридор, и заодно самим обсыпать золотыми конфетти «Зенит» и РФС за хорошо проделанную работу?")) отшила газпод с Фонтанки...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1283

    Artemka444 1 час назад

    Проиграете будите плакать и тд.
    А выйграите будите говорить что мы суперклуб и!!! Особенно гореть будет у вашей Заремы!!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1283

    Artemka444 1 час назад

    Спартак хватит плакаться
    Играйте уже

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31994

    VVM1964 > Artemka444 1 час назад

    Матч состоится 9 июля .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14482

    NewLife 1 час назад

    Как всегда, вранье, обман и админ ресурс - это свойственно бомжам.

    11
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n > NewLife 1 час назад

    Но в нытье нас обвиняют. Они как Людвиг Аристархович из Наша Раша. А кто это сдеееелал??)))

    9
    Ответить
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    Рейтинг: +10232

    "supermax" 1 час назад

    пошёл замес))

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +409

    kazak1975 1 час назад

    Чем больше внимания нытикам, тем больше воя.

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +447

    FС Spаrtак > kazak1975 1 час назад

    зачем ты так про свой зенет

    8
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    Рейтинг: +31994

    VVM1964 > FС Spаrtак 1 час назад

    Зато самокритично ))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +23417

    JTherry 1 час назад

    Мележиков: "Сказки. Но в отличие от некоторых, мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чем-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции" ...Медведу врет и не краснеет, впрочем, как вся его поддерживающая "рать" из РФС...

    10
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    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n > JTherry 1 час назад

    Вооот. Вот это уже есть что-то похожее на суть.

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +8126

    R_a_i_n 2 часа назад

    Ну кто же врет??

    6
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    Рейтинг: +1189

    Дубина > R_a_i_n 2 часа назад

    И коню ясно что блекло голубые(

    11
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