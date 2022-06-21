Гендиректор «Зенита»: «До финала Кубка России «Спартак» был готов играть за Суперкубок в Петербурге»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Спартак» изменил позицию по поводу места проведения матча за Суперкубок России.
По его словам, в конце мая московский клуб давал согласие играть в Санкт-Петербурге.
«До финала Кубка ко мне при свидетелях подошли гендиректоры двух клубов – «Спартака» и «Динамо» – и сказали, что они готовы играть в Петербурге Суперкубок, если мы их поддержим в вопросе переноса начала сезона.
Но потом гендиректор «Спартака» свое решение отозвал. Как говорится, без комментариев», – рассказал Медведев.
- Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».
- «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
- Москвичи ранее не исключали бойкот игры из-за место ее проведения.
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Источник: Sport24