Гендиректор «Зенита»: «До финала Кубка России «Спартак» был готов играть за Суперкубок в Петербурге»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Спартак» изменил позицию по поводу места проведения матча за Суперкубок России.

По его словам, в конце мая московский клуб давал согласие играть в Санкт-Петербурге.

«До финала Кубка ко мне при свидетелях подошли гендиректоры двух клубов – «Спартака» и «Динамо» – и сказали, что они готовы играть в Петербурге Суперкубок, если мы их поддержим в вопросе переноса начала сезона.

Но потом гендиректор «Спартака» свое решение отозвал. Как говорится, без комментариев», – рассказал Медведев.

Матч за Суперкубок состоится 9 июля на «Газпром Арене».

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Москвичи ранее не исключали бойкот игры из-за место ее проведения.

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