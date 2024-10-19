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    • Дзюба перед матчем с «Зенитом» толкался с 69-летним Медведевым

    Дзюба перед матчем с «Зенитом» толкался с 69-летним Медведевым

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что пообщался с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой перед игрой 12-го тура РПЛ (5:0).

    «Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Сергеем Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече.

    Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет», – сказал Медведев.

    • Дзюбу заменили на 6-й минуте из-за травмы.
    • Игрок был в «Зените» в 2015-2022 годах.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (6)
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    Номэд
    1729322643
    Гейклуб и есть гейклуб. И цвета гейские. И отношения в клубе гейские. Не зря этот гейклуб и в гейропе впопулярнее других российских клубов.
    Ответить
    Спартач80
    1729322671
    По старой зенитовской традиции завёл его в раздевалку и там уже... ?=)))
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    acor94
    1729323192
    Я предлагаю вам подписывать авторов новостей , что бы мы знали, что за гнида на сайте делает такие провокационные заголовки.
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    С-Петр-google
    1729323657
    Грязные позорники
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    NewLife
    1729325019
    "Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались." В позе 69 ?
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