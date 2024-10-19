Дзюба перед матчем с «Зенитом» толкался с 69-летним Медведевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что пообщался с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой перед игрой 12-го тура РПЛ (5:0).

«Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Сергеем Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече.

Не надо искать черную кошку в комнате, если ее там нет», – сказал Медведев.