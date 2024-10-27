Мостовой – о возможности отставки Карпина из «Ростова»: «Не знаю, почему все молчат»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным после домашнего поражения команды от «Ахмата» (2:3) в 13-м туре РПЛ.

«Я не хочу ничего говорить о «Ростове», понимаете? У команды кризис, они уже долгое время не могут выиграть, но мы не слышим, чтобы кто-то говорил об отставке Карпина. Не знаю, почему все молчат», – сказал Мостовой.