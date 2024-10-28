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  • Семак оценил решение Карасева не удалять Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

Семак оценил решение Карасева не удалять Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

28 октября 2024, 00:42
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что арбитр Сергей Карасев не дал красную карточку полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову в ходе матча 13-го тура РПЛ (1:1).

  • На 59‑й минуте футболист получил предупреждение по итогам стычки с Венделом.
  • На 72-й минуте Батраков мог получить вторую желтую карточку за грубый подкат против Густаво Мантуана.

– Сергей Богданович, сейчас обсуждается момент с потенциально второй желтой карточкой Батракову, когда он нарушил правила. Как это выглядело вашими глазами? Все-таки, может быть, стоило его удалять, на ваш взгляд?

– Это вопрос судейский – что, чего, как… Это трактовки. Уровень борьбы – у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки.

Поэтому, судейство в стороне – бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей Семак Сергей Карасев Сергей
Комментарии (15)
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Красногвардейчик
1730084375
Ну не КК 100%
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andr2112
1730085407
Вот такой он загадочный - этот судья!)
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ЗаЖиМ
1730086598
Да куле звиздеть, проводницы забрали очки и нормуль
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subbotaspartak
1730086615
Батраков бился, нормальный пацан
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evgevg13
1730088947
Ну то, что в первом тайме Карасев не дал две жёлтые Мостовому за его локоточки по мордасам конечно даже не обсуждается.
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anatolich72
1730090233
Судья дважды простил Мостового и единожды Батракова.
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Ziklop
1730092454
судейское мошеничество с высокой планкой борьбы, то пропускают 10 моментов 100% нарушений а потом свистит гавно-касание.... банде тренеров уже пора привыкнуть как их судят с московскими командами, состав стартовый под костоломов на толкание пихание, а играть со второго тайма...
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Давид59
1730093346
Единственная мысль после этой игры. Да, Карасёв, пожалел Батракова. Но лучше бы он его удалил - тогда бы и от травмы его уберёг.
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BarStep
1730094527
Карась уже не тот… Косяк на косяке в каждом матче., сдулся
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Каратель помойников
1730099959
По комментам чую судейский заговор против болотной секты,не помогают им судьи на все 300%, только на половину.вот и бурлит жижа )))
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