Семак оценил решение Карасева не удалять Батракова в матче «Зенит» – «Локомотив»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что арбитр Сергей Карасев не дал красную карточку полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову в ходе матча 13-го тура РПЛ (1:1).

На 59‑й минуте футболист получил предупреждение по итогам стычки с Венделом.

На 72-й минуте Батраков мог получить вторую желтую карточку за грубый подкат против Густаво Мантуана.

– Сергей Богданович, сейчас обсуждается момент с потенциально второй желтой карточкой Батракову, когда он нарушил правила. Как это выглядело вашими глазами? Все-таки, может быть, стоило его удалять, на ваш взгляд?

– Это вопрос судейский – что, чего, как… Это трактовки. Уровень борьбы – у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки.

Поэтому, судейство в стороне – бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется. Давайте про игру. Она была хорошей.