Гончаренко объяснил поражение «Пари НН» от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Мне не понравилась вторая половина второго тайма. Мы стали глубоко обороняться, начали перестраховываться. Не оказывали прессинг, что позволило «Спартаку» более основательно приближаться к нашим воротам.

Но есть какое‑то движение, все равно идем вперед. Пищи для размышлений у нас много.

Для меня очень важно, чтобы болельщики, которые живут в Нижнем Новгороде, болели за «Пари НН», а не за «Спартак». Это первостепенное, что нужно сделать. И мы должны убеждать их в этом своей игрой», – сказал Гончаренко.