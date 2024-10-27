Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в Нижнем Новгороде

Комментатор Дмитрий Губерниев после матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (0:2) высказал мнение, что в победе московской команды есть что-то героическое.
«Спартаковцы Москвы, которые зря не пустили Сашу Мостового стажироваться в клубе, одержали сегодня победу!!! Над «Пари НН»… Не подвиг, конечно… Но что-то героическое в этом есть… Теперь ждем мощнейшее противостояние «Зенита» с «Локомотивом»!!! Кто же здесь победит???» – написал Губерниев.
- Голы у «Спартака» в этом матче забили Тео Бонгонда и Шамар Николсон.
- Матч «Зенит» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 19:30 мск.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»