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  • Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в Нижнем Новгороде

Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в Нижнем Новгороде

27 октября 2024, 18:41
5

Комментатор Дмитрий Губерниев после матча 13-го тура РПЛ «Пари НН»«Спартак» (0:2) высказал мнение, что в победе московской команды есть что-то героическое.

«Спартаковцы Москвы, которые зря не пустили Сашу Мостового стажироваться в клубе, одержали сегодня победу!!! Над «Пари НН»… Не подвиг, конечно… Но что-то героическое в этом есть… Теперь ждем мощнейшее противостояние «Зенита» с «Локомотивом»!!! Кто же здесь победит???» – написал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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...уефан
1730044924
..."Ой, дур-а-а-а-к!"(с)...
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Каратель помойников
1730045241
Шлепающая губа в своем репертуаре...словесный понос не лечится
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andr45
1730046332
Бесспорно, нечестная (случайная, нечаянная, дурацкая и т.д.), как всегда, победа, меркнет на фоне эпической ничьи меринов, одержанной в битве аж против ДЕСЯТИ наглецов из Воронежа!
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serhio80
1730052203
Губа, ну болей ты за своё локо
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=Cпартак=
1730084376
биатлона нет ему скучно видимо что он в футбол полез
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