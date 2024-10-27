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Бубнов прокомментировал игру «Пари НН» – «Спартак»

27 октября 2024, 19:53
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче между «Пари НН» и красно-белыми, в котором московский клуб победил со счетом 2:0.

«Станкович в очередной раз провeл ротацию и, как мне кажется, на этот раз нашeл оптимальный вариант состава, по крайней мере, в полузащите. Мартинс, Пруцев и Барко, на мой взгляд, сильнейшая на сегодня средняя линия.

«Спартак» имел возможность не только мяч взять под контроль, но и хорошо прессинговать. За счeт этого создал достаточно голевых моментов, чтобы забить несколько мячей, правда реализовать их не смог.

Забил же «Спартак» после двух рикошетов не самые логичные голы. Особенно первый, где вратарь «Пари НН» совершил откровенный привоз. Куда давал пас? За неточной передачей последовал перехват, потом мяч рикошетом от вратаря влетел в ворота.

Катастрофический гол, он всe в принципе и решил в этой встрече. Можно было защитнику просто откатить… Кстати, подобный привоз можно было видеть ранее сегодня и в игре «Оренбурга».

В любом случае красно-белые имели преимущество, полностью контролировали матч, у нижегородцев шансы создать хоть что-то были только со стандартов, с игры ничего не получалось.

В тактическом плане Гончаренко не удивил, он примерно в такой же манере действовал с «Уралом» против «Спартака», и временами это позволяло даже выигрывать. Но там у него была группа атаки сильнее.

В лучшем случае можно было хозяевам рассчитывать здесь на ничью, но ход поединка показал, что шансов и на ничью не было. Возможно, если не грубые ошибки «Пари НН», то ничья действительно могла стать реальностью, но по характеру игры такой итог был бы несправедливым», – написал Бубнов.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Бубнов Александр
Комментарии (3)
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Cleaner
1730055744
Это не Спартак силен, а НН слаб. Разговор про ротацию в игре с аутсайдером это чистое блаблабла...
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Сам_себе_сказал
1730082652
Всегда люблю Александра Викторовича послушать, грамотный человек...А по матчу, всё верно, НН не заслужил очки, Спартак был сильнее..Уважаю Гончаренко,удачи ему в будущем...
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zigbert
1730104466
Умяров сыграл бы не хуже Пруцева. А так все по делу.
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