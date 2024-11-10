Бубнов сказал, была ли победа «Зенита» над «Ахматом» незаслуженной

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:2).

«То, что в чемпионате матч для «Зенита» против «Ахмата» окажется тяжелее, чем в Кубке, было ясно. В принципе и Семак, и его футболисты об этом говорили. Ташуев обещал разобраться и, вероятно, разборки в команде были, максимально подготовились. К тому же тренер перестроил игру, грозненцы на этот раз действовали в три центральных защитника.

Хотя «Зенит» ожидал трудности, избежать пропущенного мяча на первых минутах не сумел. Другое дело, что «Ахмат» не воспользовался полученной форой. В матче с «Зенитом» забить ранний гол – это не гарантия победы.

Нужно было постараться надeжно сыграть в обороне, они перестроились, но тут же пропустили. Соперник по сути даже испугаться не успел после неудачного начала.

Буквально в двух следующих атаках «Зенит» счeт сравнял и вперeд вышел. И это получилось сделать после грубейших ошибок «Ахмата» в обороне. Особенно Швец здесь проявил себя с худшей стороны, так ошибаться опытному игроку… В итоге хозяева умудрились в начале игры упустить преимущество и сами вынуждены были отыгрываться.

Кстати, шанс сравнять счeт у них был. У «Зенита» можно отбирать очки, если забиваешь на последних секундах и времени отыграться у команды Семака просто нет.

«Ахмат» мог зацепить ничью, снова Садуллаев поучаствовал, разыграли быструю контратаку, но всe закончилось ударом в штангу. «Зенит», конечно, сам мог забивать больше, нельзя сказать, что победили гости незаслуженно, однако то что могли потерять очки – факт», – написал Бубнов.

У «Ахмата» на 2-й минуте матча отличился Арсен Адамов. «Зенит» одержал волевую победу благодаря мячам Густаво Мантуана на 9-й минуте и Матео Кассьерры на 21-й.

«Зенит» закончил первый круг РПЛ на 2-м месте с 36 очками. «Ахмат» находится в зоне вылета на 15-й позиции с 9 баллами.

6 ноября команды сыграли между собой в Санкт-Петербурге в Кубке России. «Зенит» победил со счетом 3:0.

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