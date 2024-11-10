Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Акроном» и игре Дзюбы

    Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Акроном» и игре Дзюбы

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон» (4:0).

    «Большего ожидал от «Акрона», они в середине турнирной таблице находятся. Правда, во многом из-за хорошей атаки, а в обороне играют слабо. В этом плане команда разительно отличается от другого дебютанта – «Динамо» из Махачкалы.

    «Спартак» с первых минут устроил штурм, играл в высоком темпе, много владел мячом и, естественно, при таком давлении соперник начал ошибаться в обороне.

    Как и предполагал, потеря Литвинова на «Спартаке» не сказалась. Пруцева Станкович не поставил, вероятно, по тактическим соображениям. Его можно было бы выпустить во втором тайме на свежака в случае каких-то проблем, но этого не понадобилось.

    Красно-белые действовали образцово, душили «Акрон», однако множество моментов не использовали, плюс Волков хорошо играл. Счeт первого тайма не отражает в полной мере происходившее на поле.

    Во втором тайме спартаковцы быстро забили и фактически решили исход встречи. «Акрону» нужно что-то делать с обороной. Защищались большими силами, но всe равно допускали много ошибок. С психологией, возможно, проблемы. Ещe до стартового свистка «проигрывают» фаворитам и на поле не действуют на возможном для себя уровне.

    Смысла в Дзюбе в таких играх вообще нет. Он опасен в штрафной, а вот прессинговать, цепляться за мячи в середине поля не может. Пока находился на поле, был пустой, нулевой, ничего не создал. Тедееву нужно думать, когда и где его использовать. В этой встрече в принципе вообще можно было на поле его не выпускать», – написал Бубнов.

    • Голы у красно-белых в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.
    • Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками. Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.
    • Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Акрона» и был заменен на 67-й минуте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Бубнов сказал, была ли победа «Зенита» над «Ахматом» незаслуженной 2
    Бубнов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Ахматом» 1
    Реакция Бубнова на поражение «Спартака» от «Ростова» 2
    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2024 20:44
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    "supermax"
    1731272181
    Дзюба - дуойка!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 