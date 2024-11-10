Бубнов высказался о крупной победе «Спартака» над «Акроном» и игре Дзюбы

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Акрон» (4:0).

«Большего ожидал от «Акрона», они в середине турнирной таблице находятся. Правда, во многом из-за хорошей атаки, а в обороне играют слабо. В этом плане команда разительно отличается от другого дебютанта – «Динамо» из Махачкалы.

«Спартак» с первых минут устроил штурм, играл в высоком темпе, много владел мячом и, естественно, при таком давлении соперник начал ошибаться в обороне.

Как и предполагал, потеря Литвинова на «Спартаке» не сказалась. Пруцева Станкович не поставил, вероятно, по тактическим соображениям. Его можно было бы выпустить во втором тайме на свежака в случае каких-то проблем, но этого не понадобилось.

Красно-белые действовали образцово, душили «Акрон», однако множество моментов не использовали, плюс Волков хорошо играл. Счeт первого тайма не отражает в полной мере происходившее на поле.

Во втором тайме спартаковцы быстро забили и фактически решили исход встречи. «Акрону» нужно что-то делать с обороной. Защищались большими силами, но всe равно допускали много ошибок. С психологией, возможно, проблемы. Ещe до стартового свистка «проигрывают» фаворитам и на поле не действуют на возможном для себя уровне.

Смысла в Дзюбе в таких играх вообще нет. Он опасен в штрафной, а вот прессинговать, цепляться за мячи в середине поля не может. Пока находился на поле, был пустой, нулевой, ничего не создал. Тедееву нужно думать, когда и где его использовать. В этой встрече в принципе вообще можно было на поле его не выпускать», – написал Бубнов.

Голы у красно-белых в этом матче забили Тео Бонгонда на 28-й и 63-й минутах, а также Манфред Угальде на 58-й и 73-й минутах.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России на 5-м месте с 28 очками. Тольяттинцы идут в РПЛ 9-ми с 16 баллами.

Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Акрона» и был заменен на 67-й минуте.

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