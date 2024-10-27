Галактионов высказался о ничьей «Локомотива» и «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился впечатлениями после игры 13-го тура РПЛ против «Зенита».

Итог встречи – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Наш уровень психологии вышел на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть матч.

Мы опять проявили характер, не отказывалась от своей игры. Да, небольшой ляп совершили, который реализовал соперник. Но с точки зрения организации действовали хорошо.

Понятно, что у нас молодые ребята. Надо было почувствовать ритм игры, чувство контакта. Допустимый уровень интенсивности игры был», – сказал Галактионов.