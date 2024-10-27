Зарема: «Где Виллиан Жозе, ***?»

Зарема Салихова задала неудобные вопросы по составу «Спартака».
«Где [Виллиан] Жозе, *** [блин]? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»?
Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» – сказала Зарема.
- Летом Жозе купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
- Он забил 1 гол в 11 матчах.
- У бразильца были проблемы с лишним весом в начале сезона.
- За Угальде зимой заплатили 13 млн евро.
Источник: Metaratings