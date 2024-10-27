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Зарема: «Где Виллиан Жозе, ***?»

27 октября 2024, 23:48
13

Зарема Салихова задала неудобные вопросы по составу «Спартака».

«Где [Виллиан] Жозе, *** [блин]? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»?

Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» – сказала Зарема.

  • Летом Жозе купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
  • Он забил 1 гол в 11 матчах.
  • У бразильца были проблемы с лишним весом в начале сезона.
  • За Угальде зимой заплатили 13 млн евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе Салихова Зарема
Комментарии (13)
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NewLife
1730062436
Слезай с колес, чтобы так не казалось.
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vladik12
1730062723
В пихде, Зарема!
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k611
1730078977
Совсем тётку переклинило. Всё думает что она ещё в руководстве клуба...
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serhio80
1730080334
Жозе в заявке на матч был) Бакаев и угальде немного разные позиции, но угальде сильнее, да и уходил Бакаев когда ты правила
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Лицом_на_клаве
1730086978
Возненавидела бывшая хрячиха антинародных.
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timon2401
1730089767
там же где и Гус Тил за 18 лямов!!! и Крал за 12!!! так что не ей нынешнее руководство критиковать..все пи*датые по своему
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ScarlettOgusania
1730095511
Федунова, не с твоей ли "подачи" Бакаев оказался у бом.жей..? и вообще, где Мбаппе, ***(блин)..? или заремское "рыло" расскажет нам, как оно усердно соблазняло Мбаппе, и что после совместного фото он растерял форму и перестал забивать за мадридский Реал...
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Серый212918
1730101015
От распила бабла отодвинули, вот и мечет кал.
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zigbert
1730103583
Видимо не надоело Зареме быть постоянной склочницей. Был ли Спартак для нее важным и нужным клубом, для которого она желала принести пользу? Если уж свою работу в Спартаке она считает идеальной, закрывая глаза на собственные ошибки. Осталось только одно желание пиариться на проблемах Спартака, вызывая восторг у недругов команды.
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