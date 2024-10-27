Зарема: «Где Виллиан Жозе, ***?»

Зарема Салихова задала неудобные вопросы по составу «Спартака».

«Где [Виллиан] Жозе, *** [блин]? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»?

Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?» – сказала Зарема.