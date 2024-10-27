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  • Батраков объяснил, почему судья не удалил его за фол на Мантуане

Батраков объяснил, почему судья не удалил его за фол на Мантуане

27 октября 2024, 23:23
19

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал решение арбитра Сергея Карасева не давать ему красную карточку в ходе матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

  • На 59‑й минуте футболист получил предупреждение по итогам стычки с Венделом.
  • На 72-й минуте Батраков мог получить вторую желтую карточку за грубый подкат против Густаво Мантуана.

«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это желтая карточка.

Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Я считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе.

Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали желтую. Непонятно, за что.

Возможно, Сергей Карасев по этой причине не дал мне желтую карточку [в эпизоде с Мантуаном]. А вам не показалось, что [Мантуан] подставлял левую ногу? Ну он специально ставит [ногу]», – сказал Батраков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (19)
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sochi-2013
1730061821
Не надо с футболистами обсуждать решения судей.
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=Cпартак=
1730085809
наконец то админы сайта стали банить неадекватов этого сайта.надеюсь теперь провокаторы не будут тут писать свою чушь
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ziborock
1730096305
На видео видно что Мантуан даже не пытался играть в мяч а сознательно выставлял ногу под ногу Батракова! По хорошему Мантуану надо было желтую показать за опасную игру.
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andr45
1730101357
Батраков худо-бедно объяснил) А вот кто объяснит, почему не удалили МОСТОВОГО, за его неоднократные акцентированные удары локтем в лицо соперников?
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