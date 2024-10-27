Батраков объяснил, почему судья не удалил его за фол на Мантуане

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал решение арбитра Сергея Карасева не давать ему красную карточку в ходе матча 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

На 59‑й минуте футболист получил предупреждение по итогам стычки с Венделом.

На 72-й минуте Батраков мог получить вторую желтую карточку за грубый подкат против Густаво Мантуана.

«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это желтая карточка.

Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Я считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе.

Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали желтую. Непонятно, за что.

Возможно, Сергей Карасев по этой причине не дал мне желтую карточку [в эпизоде с Мантуаном]. А вам не показалось, что [Мантуан] подставлял левую ногу? Ну он специально ставит [ногу]», – сказал Батраков.