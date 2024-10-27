Рабинер назвал одно слово, которое характеризует впечатление от игры «Спартака» с «Пари НН»

Журналист Игорь Рабинер высказался об игре 13-го тура РПЛ «Пари НН» – «Спартак» (0:2).

«Бонгонда мне сегодня нравился и до гола. В отличие от всех предыдущих матчей сезона, Тео был не всадником без головы, а неожиданно умным футболистом. Он не несся по рельсам с опущенной головой и упирался либо в лицевую, либо в соперников, а играл на партнеров, стремился пасовать на обострение.

Все три спартаковских момента в первом тайме пришли от Тео. На 25 минуте он пасом на ушедшего в бровку Мартинса заварил хорошую атаку с ударом Угальде. На 28-й сам резко пробил издали, Медведев отпустил мяч, и Мартинс вместо пенальти справедливо получил желтую за симуляцию.

На 43-й тонко отдал в штрафную на Угальде, а тот в касание под удар Мартинсу, чей удар отбил Медведев – это был лучший момент тайма. Хорошо, что Бонгонда не попал в первый слот замен – он этого по игре и не заслуживал. Потому что гол случился через четыре минуты.

Конечно, с ним изрядно подсобил ошибкой в передаче Медведев, но Тео еще нужно было сделать кучу вещей, чтобы забить – терпеливо пробежать с мячом вдоль линии штрафной, дважды обыгрывая соперников и улучшая себе позицию; наконец, пробить так, чтобы ни вратарь, ни защитники ничего не смогли сделать.

Вот и первый его гол, и первое очко за результативность в чемпионате, которого он заслужил всей этой игрой.

«Спартак» никакой феерии в Нижнем не устроил, но одержал нормальную рабочую победу, которая заслуживает, конечно, никаких не восклицательных знаков, а спокойного одобрения. Ведь Нижний был далеко не плюшевым: Виктор Гончаренко явно настраивает своих игроков на предельно жесткую игру, и спартаковцы почувствовали это с первых секунд.

Сидеть в своей штрафной, как в первом матче Саши Илича весной (0:0) с 22 процентами владения мячом, хозяева тоже не собирались, и тут уместно сказать о хорошей – редкость! – игре «Спартака» в обороне.

Красно-белые не дали нижегородцам создать, по сути, ничего, и, когда на экране ближе к концу игры возникло соотношение голевых моментов 0-4, это соответствовало впечатлению от увиденного.

До того был только удар Калинского в конце первого тайма, вытащенный Максименко, после – заблокированный в последний момент Зобниным еще один удар старшего брата подруги Янника Синнера.

Далек от мысли, что Деяну Станковичу перевели мой материал на неделе о том, что он ошибся в стремлении чинить то, что работает, – уйдя от первоначальной модели. Наверняка он сам пришел к тому же выводу – и когда я увидел стартовый состав и 4-3-3 с одним Угальде на острие, у меня сразу возникло предчувствие, что все будет нормально. Повторяю – не классно, тем более не сказочно, но нормально.

Если первый тайм, несмотря на преимущество красно-белых по моментам, сама игра была более или менее равной, то после перерыва «Спартак» увеличил темп, и Нижнему стало сложнее. Гол Тео выглядел не подарком с неба, сделанного ногой Медведева, а результатом того, что происходило на поле.

Разумными на этот раз оказались и замены. Выход Шамара именно вместо Угальде (к тому моменту счет, напомню, был 0:0) позволил сохранить баланс в игре, который у «Спартака» был до того, а заодно Николсон еще и страховочный гол забил. Вот его оптимальное место – усиление атаки со скамейки и увеличение габаритов в ней.

Не видел еще послематчевых комментариев, но, надеюсь, у автора голевой передачи Шамару, Барко, после удара открытыми шипами по голени от Карапузова (стоившего последнему прямой красной карточки) со здоровьем все нормально. И вообще, и конкретно потому, что меньше чем через неделю – дерби.

Если охарактеризовать одним словом впечатление от сегодняшней игры «Спартака» и действий Станковича, то этим словом будет – адекватность. То, чего как раз и не хватало в последнее время», – написал Рабинер.