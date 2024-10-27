Стали известны стартовые составы на матч 13 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив». Игра состоится 27 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Тикнизян, Севикян, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

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