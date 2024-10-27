Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 13-го тура РПЛ против «Пари НН».

Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Получился тяжелый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идем вперед.

Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнерами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.

Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провел свой лучший матч за период моей работы со «Спартаком».

Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», – сказал Станкович.