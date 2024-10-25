В «Зените» сообщили, когда ожидают ответ ФИФА по Дугласу Сантосу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб рассчитывает получить разъяснения от ФИФА по статусу Дугласа Сантоса.

«Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан.

Разъяснения от ФИФА запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – заявил Медведев.