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    • В «Зените» сообщили, когда ожидают ответ ФИФА по Дугласу Сантосу

    В «Зените» сообщили, когда ожидают ответ ФИФА по Дугласу Сантосу

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб рассчитывает получить разъяснения от ФИФА по статусу Дугласа Сантоса.

    «Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан.

    Разъяснения от ФИФА запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – заявил Медведев.

    • Бразильский защитник получил паспорт РФ в пятницу.
    • В будущем он перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
    • Сантос в «Зените» с лета 2019 года.

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    Источник: ТАСС

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