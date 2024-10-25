В «Зените» сообщили, когда ожидают ответ ФИФА по Дугласу Сантосу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб рассчитывает получить разъяснения от ФИФА по статусу Дугласа Сантоса.
«Процесс проходили в полном соответствии с регламентом получения российского гражданства для иностранных граждан.
Разъяснения от ФИФА запрашивает РФС. Надеемся, что они будут получены до Нового года», – заявил Медведев.
- Бразильский защитник получил паспорт РФ в пятницу.
- В будущем он перестанет считаться легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России.
- Сантос в «Зените» с лета 2019 года.