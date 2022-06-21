«Динамо» обыграло эпизод из «Эйфории», где рассказывается о видах половых членов. Это анонс матча с «Амкалом»

Пресс-служба «Динамо» подготовила видеоанонс товарищеского матча против блогерской команды «Амкал».
В игровом видео лектор (роль исполнила новый пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко) рассказывает аудитории об «Амкале», а также о типах блогерских команд.
Это отсылка к сериалу 2019 года «Эйфория», где в основе сюжета лежит проблематика подросткового возраста, сексуальных отношений, наркозависимости.
В одной из серий есть аналогичный с динамовским роликом эпизод, где героиня Ру рассказывает аудитории о видах мужских членов.
«Разбираем каждого члена блогерской команды в специальной лекции от Полины Лысенко.
Эйфория после финального свистка обеспечена. Все на футбол!» – написало «Динамо» в телеграме.
- Матч состоится 25 июня на «ВТБ Арене».
- Сегодня, 21 июня, «Динамо» вышло из отпуска.
- Сезон РПЛ стартует 17 июля.
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