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«Динамо» обыграло эпизод из «Эйфории», где рассказывается о видах половых членов. Это анонс матча с «Амкалом»

Пресс-служба «Динамо» подготовила видеоанонс товарищеского матча против блогерской команды «Амкал».

В игровом видео лектор (роль исполнила новый пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко) рассказывает аудитории об «Амкале», а также о типах блогерских команд.

Это отсылка к сериалу 2019 года «Эйфория», где в основе сюжета лежит проблематика подросткового возраста, сексуальных отношений, наркозависимости.

В одной из серий есть аналогичный с динамовским роликом эпизод, где героиня Ру рассказывает аудитории о видах мужских членов.

«Разбираем каждого члена блогерской команды в специальной лекции от Полины Лысенко.

Эйфория после финального свистка обеспечена. Все на футбол!» – написало «Динамо» в телеграме.

  • Матч состоится 25 июня на «ВТБ Арене».
  • Сегодня, 21 июня, «Динамо» вышло из отпуска.
  • Сезон РПЛ стартует 17 июля.

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2797

    acor94 2 часа назад

    Хорошо сделано. Одобряю!

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