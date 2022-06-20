В «Базеле» рассказали, когда примут решение о будущем Чалова

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер высказался о будущем нападающего Федора Чалова, права на которого принадлежат ЦСКА.

«У Федора действующий контракт с «Базелем» до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше. Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Федор тренируется с командой.

Новый главный тренер хотел бы лично посмотреть его в деле, но окончательного решения не принято. Мы сами не знаем, насколько возможно продление соглашения в связи со сложившейся сложной ситуацией.

Хочет ли «Базель» сохранить Чалова? Ответ на этот вопрос основывается на спортивной составляющей, и именно наш тренер должен решить. Но решения, повторю, пока нет. Ситуация непростая, как я понимаю, в ближайшие несколько дней она не изменится.

Ближе к концу июня мы все же должны будем принять решение. Я слышал, что самому Чалову нравится в «Базеле» и он хотел бы задержаться в клубе», — заявил Майстер.

Сообщалось, что российский форвард не хочет возвращаться в ЦСКА из аренды.

В составе «Базеля» Чалов забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи в 16 играх.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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