Сперцяном интересуются клубы из Франции и Германии

Тренер сборной Армении Роман Березовский высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Карьера Эдика стремительно развивается, все специалисты отмечают, что он вырастет в сильного футболиста.

Когда я общался с ним три-четыре дня назад, он мне сообщил, что у него есть варианты из Франции, но каждый день что-то новое появляется, например, вариант в Бундеслигу. Важно, чтобы он уехал в европейский чемпионат, дальше уже пойдeт у него», – сказал Березовский.

Ранее сообщалось, что на Сперцяна претендуют два клуба Бундеслиги. Также есть интерес из Англии, Италии и Нидерландов.

Эдуард – лучший игрок «Краснодара» в прошедшем сезоне.

Он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 27 матчах.

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