Зарема ответила на критику агента Гурцкая в адрес «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывания Тимура Гурцкая.

Футбольный агент раскритиковал московский клуб за:

назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера

работу спортивного директора Луки Каттани

игру полузащитника Романа Зобнина

непродление контракта с Зелимханом Бакаевым.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно.

Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь – это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.

А по ситуации с Бакаевым – вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами.

Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», – сказала Зарема.