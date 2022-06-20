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  • Зарема ответила на критику агента Гурцкая в адрес «Спартака»

Зарема ответила на критику агента Гурцкая в адрес «Спартака»

20 июня 2022, 12:38
16

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывания Тимура Гурцкая.

Футбольный агент раскритиковал московский клуб за:

  • назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера
  • работу спортивного директора Луки Каттани
  • игру полузащитника Романа Зобнина
  • непродление контракта с Зелимханом Бакаевым.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно.

Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь – это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.

А по ситуации с Бакаевым – вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами.

Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (16)
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ilichkadr
1655718978
"Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу" Зарема, так озвучь, придай огласке! Раз уж начала - надо добивать!!!
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ААМ
1655721093
Надоело. Слишком много Заремы. Это всё-таки футбольный сайт, а не гламурный.
Ответить
серега кашин
1655721262
правильно что не продлили , слишком много стал требовать
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mahan
1655722702
Когда семейка Федуна уже уйдет из Спартака, вот главная мечта всех болельщиков. Сделали из команды цирк. Противно.
Ответить
"supermax"
1655722750
а напишите еще про Спартак че-нить)) и Зарема...нужно больше Заремы...как можно больше
Ответить
TOMSON
1655724389
Ну если так ставится вопрос, то кто есть сама Зарема и что она такого сделала, чтоб других тыкать их заслугами?
Ответить
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