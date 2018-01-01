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Зарема ответила на критику агента Гурцкая в адрес «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала высказывания Тимура Гурцкая.

Футбольный агент раскритиковал московский клуб за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера, работу спортивного директора Луки Каттани, игру полузащитника Романа Зобнина и непродление контракта с Зелимханом Бакаевым.

«Кто такой Тимур Гурцкая? Возомнил себя Мино Райолой, только без игроков совершенно.

Прилипнуть к готовым футболистам или тренерам, чтобы испортить в дальнейшем их карьерный путь – это его конек. Хоть одного игрока он вырастил, довел до хорошей команды?

Может сколько угодно накидывать на «Спартак», думаю, Гурцкая никогда не будет ни в одном клубе РПЛ. Остается лишь продолжать продавливать диваны у блогеров.

А по ситуации с Бакаевым – вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами.

Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», – сказала Зарема.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:38
Комментарии1
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    Рейтинг: +16009

    ilichkadr 12 минут назад

    "Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу"
    Зарема, так озвучь, придай огласке! Раз уж начала - надо добивать!!!

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