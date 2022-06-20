Гурцкая: «Зобнин не провел ни одного хорошего матча после 2018 года»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об уровне игры полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
«Сейчас Зобнина вообще не существует. Для меня он остался в 2017–2018 годах.
После 2018 года Зобнин не провел ни одного хорошего матча. Ладно, три! Но можно считать, что ни одного.
За последние четыре года не наберется и десяти хороших матчей Зобнина», – заявил Гурцкая.
- В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
- Он выступает за «Спартак» с 2016 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.
Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»