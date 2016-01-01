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Гурцкая: «Зобнин не провел ни одного хорошего матча после 2018 года»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об уровне игры полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«Сейчас Зобнина вообще не существует. Для меня он остался в 2017–2018 годах.

После 2018 года Зобнин не провел ни одного хорошего матча. Ладно, три! Но можно считать, что ни одного.

За последние четыре года не наберется и десяти хороших матчей Зобнина», – заявил Гурцкая.

  • В прошлом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 32 играх.
  • Он выступает за «Спартак» с 2016 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 6 миллионов евро.

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Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +8069

    R_a_i_n 25 минут назад

    Тут сложно не согласиться.

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    Рейтинг: +1010

    jek718875 28 минут назад

    Какая муха укусила Тимура,мочит всех подряд

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