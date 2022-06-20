Гурцкая: «Еще зимой было понятно, что Бакаев не получит новый контракт. Менеджмент «Спартака» на нуле работает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал «Спартак» из-за ухода полузащитника Зелимхана Бакаева.

25-летний футболист стал свободным агентом и перешел в «Зенит», заключив контракт по схеме «3+1».

«Ситуацию с Бакаевым надо разбить на две части. С одной стороны, есть честность парня, что он свой долг отработал до конца и до последнего старался, цеплялся.

С другой стороны, было понятно ещe зимой, что он не получит новый контракт ни за что. И его футбольная помощь не сыграет никакой роли для получения этого контракта.

Эта ситуация ещe раз показывает, что спортивный менеджмент «Спартака» на нуле работает. Потому что за Бакаева можно было хоть какие-то деньги выручить. Какой смысл был доводить контракт до конца и отдавать его бесплатно?

Полтора года назад, я знаю, что «Динамо» было готово за Бакаева 5-6 миллионов заплатить. Даже год контракта когда оставался, пару миллионов евро в казну «Спартака» могло бы за него прийти.

Логики здесь никакой нет, и еe не нужно искать. Это какая-то личная неприязнь, для меня это так выглядит», – сказал Гурцкая.