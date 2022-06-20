Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая: «Еще зимой было понятно, что Бакаев не получит новый контракт. Менеджмент «Спартака» на нуле работает»

Гурцкая: «Еще зимой было понятно, что Бакаев не получит новый контракт. Менеджмент «Спартака» на нуле работает»

20 июня 2022, 11:11
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал «Спартак» из-за ухода полузащитника Зелимхана Бакаева.

25-летний футболист стал свободным агентом и перешел в «Зенит», заключив контракт по схеме «3+1».

«Ситуацию с Бакаевым надо разбить на две части. С одной стороны, есть честность парня, что он свой долг отработал до конца и до последнего старался, цеплялся.

С другой стороны, было понятно ещe зимой, что он не получит новый контракт ни за что. И его футбольная помощь не сыграет никакой роли для получения этого контракта.

Эта ситуация ещe раз показывает, что спортивный менеджмент «Спартака» на нуле работает. Потому что за Бакаева можно было хоть какие-то деньги выручить. Какой смысл был доводить контракт до конца и отдавать его бесплатно?

Полтора года назад, я знаю, что «Динамо» было готово за Бакаева 5-6 миллионов заплатить. Даже год контракта когда оставался, пару миллионов евро в казну «Спартака» могло бы за него прийти.

Логики здесь никакой нет, и еe не нужно искать. Это какая-то личная неприязнь, для меня это так выглядит», – сказал Гурцкая.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он провел за основную команду 105 матчей, забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Еще по теме:
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
«Слишком много негатива»: Бакаев сравнил ЧМ-2026 с ЧМ-20218 в России 6
Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива» 3
Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бакаев Зелимхан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1655720990
При всем, не самом позитивном отношении к этому "персонажу" ( Гурцкая ) вынужден признать его ПОЛНУЮ правоту по ЭТОМУ отдельно взятому вопросу ((( МНЕ очень жаль, что потеряли достаточно добротного ( в отношении с остальными ) игрока с амбициями и желанием играть именно за Спартак. При этом не уверен, что он займет такую же лидирующую роль в Зените ( как в Спартаке ) - конкуренция и уровень игроков надо признать там повыше. Тем ни менее удачи ему и желательно не огорчать Спартак )))
Ответить
TOMSON
1655724972
Слова верные, но к сожалению этим страдает не только Спартак. Подобные истории есть у каждого клуба РПЛ. Уровень менеджеров на столько низкий, что вообще не понятно как они эти должности получили. Ни грамотно потратить и тем более заработать они не способны.
Ответить
Главные новости
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
21:52
1
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
21:40
2
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
2
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
3
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
16
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
5
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
29
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Все новости
Все новости
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
5
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
29
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
9
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
32
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+