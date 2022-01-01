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Ван Гаал отговорил игрока сборной Нидерландов Тимбера от трансфера в «МЮ»

В Англии сообщили, что трансфер защитника «Аякса» Хуррьена Тимбера в «Манчестер Юнайтед» маловероятен.

С игроком поговорил главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал. Он сказал футболисту, что ему не гарантирована постоянная игровая практика в Манчестере и в таком случае он потеряет место в сборной, которой предстоит выступить на ЧМ-2022.

  • В прошедшем сезоне Тимбер провел 43 матча за «Аякс», забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость голландца – 30 миллионов евро.
  • Ван Гаал ранее тренировал «МЮ».

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Источник: твиттер Sky Sports News

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