Ари: «Мне хотелось бы вернуться в Россию и играть как минимум три года»

Бывший нападающий сборной России Ари продолжает надеяться на переход в российский клуб.

«Пока ничего конкретного из России не поступало. На данный момент я помогаю своей команде «Форталеза» остаться в третьем дивизионе или попасть во второй, но, конечно, мне хотелось бы вернуться в Россию.

Сейчас я не думаю о завершении карьеры, хочу играть как минимум три года», – сказал Ари.