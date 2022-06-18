Ари: «Мне хотелось бы вернуться в Россию и играть как минимум три года»

Бывший нападающий сборной России Ари продолжает надеяться на переход в российский клуб.
«Пока ничего конкретного из России не поступало. На данный момент я помогаю своей команде «Форталеза» остаться в третьем дивизионе или попасть во второй, но, конечно, мне хотелось бы вернуться в Россию.
Сейчас я не думаю о завершении карьеры, хочу играть как минимум три года», – сказал Ари.
- Форвард выступал в России с 2010 по 2021 год.
- Он защищал цвета «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
- За российскую сборную Ари провел 2 матча.
Источник: Sport24