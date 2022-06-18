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Ари: «Мне хотелось бы вернуться в Россию и играть как минимум три года»

Бывший нападающий сборной России Ари продолжает надеяться на переход в российский клуб.

«Пока ничего конкретного из России не поступало. На данный момент я помогаю своей команде «Форталеза» остаться в третьем дивизионе или попасть во второй, но, конечно, мне хотелось бы вернуться в Россию.

Сейчас я не думаю о завершении карьеры, хочу играть как минимум три года», – сказал Ари.

  • Форвард выступал в России с 2010 по 2021 год.
  • Он защищал цвета «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара».
  • За российскую сборную Ари провел 2 матча.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +96768

    zigbert 2 часа назад

    Его опыт может пригодится разве только в ФНЛ и то с большой натяжкой.

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    Рейтинг: +10706

    Алексей З 3 часа назад

    Нормально так сравнил РПЛ со 2 или 3 дивизионом Бразилии.

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