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Терюшков – о расширении РПЛ: «Логично, чтобы появлялось больше команд в нашем топовом чемпионате»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.

«Я обозначал свою позицию как депутат Госдумы. Надо расширять календарь, большие субъекты включать. Это было логично, чтобы появлялось больше команд в нашем топовом чемпионате.

Мы поддерживаем любое решение, которое примет РФС, потому что он отвечает за развитие футбола. То решение, которое он примет, мы поддержим.

Если появляется клуб РПЛ на территории Российской Федерации, то это даeт стимул для спортивной школы, для вовлечения детей и для зрителей большой ажиотаж.

Если говорить от «Химок», то я поддерживаю любое решение РФС. Это базовая федерация. По закону она определяет стратегию развития футбола на территории Российской Федерации. Мы всецело доверяем и готовы поддержать любое решение», – сказал Терюшков.

  • Расширение РПЛ обсудят на ближайшем собрании лиги.
  • Это произойдет в понедельник, 20 июня.
  • В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома РФС.

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Источник: «Чемпионат»

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