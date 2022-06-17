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  • «Какой-то срач». Григорян обвинил судей женской Суперлиги в помощи «Зениту»

«Какой-то срач». Григорян обвинил судей женской Суперлиги в помощи «Зениту»

17 июня 2022, 21:27
6

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян недоволен, как судьи работают на матчах женской Суперлиги с участием «Зенита».

«Смотрите, я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач. Давайте так. «Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле – гол был забит с чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» – гол был забит с чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс четыре.

При всем уважении, при том, что команда действительно играет здорово, вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол с офсайда – и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет.

Мое интервью просто так не пройдет. Может, куда-то вызовут, скажут: «Отвечай за свои слова. Доказательства!». А чего доказательства? Есть же видеоповторы: вне игры – засчитанный гол, вне игры – снова засчитанный гол», – сказал Григорян.

  • «Зенит» лидирует в Суперлиге.
  • ЦСКА отстает на 4 очка и идет 2-м.
  • Завтра, 18 июня, ЦСКА сыграет за Суперкубок России против «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Григорян Александр
Комментарии (6)
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RUSARM
1655496647
Прав Григорян,сколько смотрю женский футбол,так и есть-везде тянут газпрём!! Все проплачено!!!
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Чехов на Садовой
1655501512
Смотрел Зенит - Ростов, практически всё свистелось за зениток. Им можно толкаться, цепляться, играть из офсайта. До смешного доходило. У кротих-свистуних от газпрёмовской загазованности голову напрочь сносит. А ежели бы газпрём в городки играл, соперникам бы биты укорачивали?! А вот играли бы женский и мужской Зенит между собой, кому бы тогда свистели ? Вопрос, конечно, интересный...
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Benifacto
1655527896
да кто вабше смотрит ваШ женский футбол, это разве что поржать! бегают стараюца чето...а по факту как 18летки!!!! просто поэластичней!!! девочки вроде.....а так....унылое гамно!!!!которое смотрят только родители и друзья!!!
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Ziklop
1655538177
вообще женский футбол это странно, они двигаются как-то не так по полю.
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