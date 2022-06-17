«Какой-то срач». Григорян обвинил судей женской Суперлиги в помощи «Зениту»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян недоволен, как судьи работают на матчах женской Суперлиги с участием «Зенита».

«Смотрите, я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач. Давайте так. «Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле – гол был забит с чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» – гол был забит с чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс четыре.

При всем уважении, при том, что команда действительно играет здорово, вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол с офсайда – и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет.

Мое интервью просто так не пройдет. Может, куда-то вызовут, скажут: «Отвечай за свои слова. Доказательства!». А чего доказательства? Есть же видеоповторы: вне игры – засчитанный гол, вне игры – снова засчитанный гол», – сказал Григорян.