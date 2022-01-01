Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

«Какой-то срач». Григорян обвинил судей женской Суперлиги в помощи «Зениту»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян недоволен, как судьи работают на матчах женской Суперлиги с участием «Зенита».

«Смотрите, я сейчас вынужден буду превратить пресс-конференцию в какой-то срач. Давайте так. «Зенит» нас обыграл 1:0 на нашем поле – гол был забит с чистейшего офсайда. В следующем туре «Зенит» сыграл вничью дома с «Рубином» – гол был забит с чистейшего офсайда. Это уже сколько очков? Плюс четыре.

При всем уважении, при том, что команда действительно играет здорово, вы видели какую-нибудь игру ЦСКА, тем более ключевую, чтобы мы забили гол с офсайда – и нам его засчитали? Нет. Случайно ли, что засчитали «Зениту»? На мой взгляд, тоже нет.

Мое интервью просто так не пройдет. Может, куда-то вызовут, скажут: «Отвечай за свои слова. Доказательства!». А чего доказательства? Есть же видеоповторы: вне игры – засчитанный гол, вне игры – снова засчитанный гол», – сказал Григорян.

  • «Зенит» лидирует в Суперлиге.
  • ЦСКА отстает на 4 очка и идет 2-м.
  • Завтра, 18 июня, ЦСКА сыграет за Суперкубок России против «Локомотива».

Новости по теме
«В игровых видах большой процент лесбиянок. Не надо это скрывать». Григорян – о каминг-ауте Карповой 9
Григорян: «Нам надо менять футбольных руководителей. Коррупция, весь криминал начинаются с них» 6
Григорян: «Последние годы Керимов по-прежнему выделял деньги для «Анжи»
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:27
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +289

    Номэд 20 минут назад

    Гаспромовская шайка рулит. Позорная бомжарня...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15258

    Barmaleushka 25 минут назад

    Ну вот ещё одного федуниха покусала - обратился .

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11