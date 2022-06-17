Губерниев: «Рассчитывали, что ЧМ-2026 пройдет в Химках и Балашихе»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о проведении ЧМ-2026 в трех странах – США, Канаде и Мексике.

«Мы, честно говоря, рассчитывали, что это будет в Химках и Балашихе, но поскольку это в США, Канаде и Мексике — ради бога. Конечно, мы огорчены, что проведут не в Химках и не в Балашихе. Не в знаменитых американских Химках и мексиканской Балашихе», — сказал Губерниев.

Турнир пройдет в 13 городах.

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд.

Это первый чемпионат мира с тремя странами-организаторами.

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