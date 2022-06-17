Мирзов остается в «Химках». Ему придется принять принципы Юрана

Полузащитник Резиуан Мирзов останется в «Химках», несмотря на конфликт с главным тренером Сергеем Юраном.

«С Резиуаном мы говорили, он остается. У него все в порядке с командой, будем радоваться его игре.

Напряженность с Юраном? Главный тренер — это главный тренер, его задачи игрок должен выполнять беспрекословно. У Резиуана если и были какие-то сомнения, сейчас они должны отпасть.

В клубе сменилась концепция. Игорь Геннадьевич Черевченко был более мягким специалистом, а Юран очень жестко требует выполнения своих поставленных задач. Именно поэтому и есть результат.

Резиуану придется руководствоваться этими принципами, чтобы остаться в команде. Думаю, он профессионал, никаких проблем не будет», — сказал Терюшков.