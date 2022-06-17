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Слуцкий выбрал Дзюбу лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий при выборе лучшего игрока сезона в РПЛ.

По информации Sport24, на первое место Слуцкий поставил экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

  • Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
  • Он набрал 86 баллов.
  • Вторым стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов (68 очков), третьим – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).

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Источник: Sport24

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Комментарии9
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    Рейтинг: +18023

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Ну, Слуцкий известный юморист .

    1
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    Рейтинг: +3781

    ААМ 2 часа назад

    После этого выбора понятно почему Рубин вылетел из РПЛ

    3
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    Рейтинг: +6939

    nik55 2 часа назад

    Леня----проблемы с головой ?

    1
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  • ...
    Рейтинг: +14395

    NewLife 2 часа назад

    Только зюба называл его пупсиком, вот и результат.

    2
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    Рейтинг: +7140

    серега кашин 3 часа назад

    а себя лучшим тренером европы

    4
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    Рейтинг: +728

    GammiD 3 часа назад

    Ну то что мы в ФНЛ вылетели, спасет нас от Дрочпула.... могло ведь это дерьмо и к нам приехать.

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    Рейтинг: +14015

    Fusballer 3 часа назад

    Согласен! Дзюба заслужил!

    0
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    Рейтинг: +2010

    almanev > Fusballer 3 часа назад

    А Слуцкий - лучший тренер сезона!

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    Рейтинг: +14015

    Fusballer > almanev 3 часа назад

    Несомненно!

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