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Слуцкий выбрал Дзюбу лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

17 июня 2022, 07:56
9

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий при выборе лучшего игрока сезона в РПЛ.

По информации Sport24, на первое место Слуцкий поставил экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

  • Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
  • Он набрал 86 баллов.
  • Вторым стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов (68 очков), третьим – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Fusballer
1655442241
Согласен! Дзюба заслужил!
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GammiD
1655443153
Ну то что мы в ФНЛ вылетели, спасет нас от Дрочпула.... могло ведь это дерьмо и к нам приехать.
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серега кашин
1655443933
а себя лучшим тренером европы
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NewLife
1655445887
Только зюба называл его пупсиком, вот и результат.
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nik55
1655446751
Леня----проблемы с головой ?
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ААМ
1655447465
После этого выбора понятно почему Рубин вылетел из РПЛ
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Persona_non_Grata
1655449344
Ну, Слуцкий известный юморист .
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