Слуцкий выбрал Дзюбу лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий при выборе лучшего игрока сезона в РПЛ.
По информации Sport24, на первое место Слуцкий поставил экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.
- Лучшим игроком сезона был признан полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
- Он набрал 86 баллов.
- Вторым стал форвард «Уфы» Гамид Агаларов (68 очков), третьим – полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (40).
Источник: Sport24