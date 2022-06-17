Слуцкий выбрал Дзюбу лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий при выборе лучшего игрока сезона в РПЛ.

По информации Sport24, на первое место Слуцкий поставил экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третьим – полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.