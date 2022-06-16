Талалаев назвал функции Рыжикова в тренерском штабе «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил появление в своем штабе экс-вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова.
«Рыжикова мы пригласили в тренерский штаб, это не тренер по вратарям. Рамзан Цуцулаев продолжает свою работу.
Рыжиков хочет в будущем стать главным тренером команды, мы общались с ним на эту тему. Главные аспекты его работы – это взаимодействие между вратарями и линией обороны, четкость действий команды в обороне, плюс индивидуальная работа и привитие духа победителей футболистам.
Сергей прошел многое, выиграл в России всe – и чемпионаты, и кубки, и суперкубок. В составе «Рубина» обыгрывал «Барселону», работал с большим количеством хороших, перспективных тренеров.
Мы стремимся развиваться, поэтому пригласили его в наш тренерский штаб. Уверен, это поможет сделать нам скачок вперед, также, как это происходило с Яя Туре.
Очень надеюсь, что индивидуальные тренировки, где Рыжиков сможет передавать и свой большой игроцкий опыт, и опыт работы тренером на протяжении двух лет, поможет нашим молодым футболистам прогрессировать и двигаться вперед», – сказал Талалаев.
- В 2021 году Рыжиков возглавлял «Красаву» – команду блогера Евгения Савина.
- Он проработал 2 месяца, после чего ушел вместе со своим тренерским штабом, уволенным за нарушение режима.
- Голкипер наиболее известен по выступлениям за «Рубин», «Крылья Советов» и «Тамбов».