Тошич: «После окончания карьеры вижу себя только в «Партизане» или ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопросы о своем будущем.

– Вам уже 35 лет, задумываетесь о завершении карьеры? Или есть ещe мотивация и силы играть дальше?

– Слава богу, я себя чувствую хорошо, играю практически каждый матч в «Тоболе». Я один из лидеров команды, почти в каждом матче забиваю и приношу пользу клубу.

Сейчас у меня контракт до конца года, а потом я решу, что делать дальше. Если здоровье будет такое же, как и сейчас, думаю, продолжу карьеру.

– Есть наметки, чем хотели бы заниматься после завершения карьеры игрока?

– Уверен, что я останусь в футболе, но в качестве кого, пока не определился. Футбол – моя жизнь, думаю, что могу быть полезен не только на поле.

– Если вас как легенду клуба позовут снова работать в ЦСКА, примете такое предложение?

– Пока я играю в футбол, поддерживаю связь с руководством ЦСКА. На эту тему мы еще не разговаривали. После завершения карьеры, может быть, поднимем этот вопрос. Если буду нужен клубу в любом качестве, я только рад помочь.

– С кем именно из руководства ЦСКА поддерживаете связь, ведь там происходили изменения?

– Когда возникают какие-то вопросы, мы с Романом Юрьевичем [Бабаевым] их решаем и с удовольствием общаемся. Я рад, что в клубе обо мне осталась хорошая память.

– Гайич переходит в ЦСКА из принципиального соперника вашего родного «Партизана» – «Црвены Звезды». Вы бы могли играть за «Црвену Звезду» или «Спартак», если бы был такой вариант?

– Я никогда не думал ни о «Спартаке», ни о «Црвене Звезде». Тем более мне сейчас 35 лет и, думаю, я не нужен ни одному из этих клубов.

«Партизан» и ЦСКА – две команды, которые в моем сердце и дали мне все для футбольной карьеры. Поэтому я вижу себя только в этих двух клубах, как закончу карьеру.