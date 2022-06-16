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  • Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Его зарплата будет почти как в «Зените»

Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Его зарплата будет почти как в «Зените»

16 июня 2022, 20:58
12

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в Турции.

«Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче». По моим данным, договор планируется заключить на два года, а зарплата будет не сильно отличаться от той, что была у Артема в «Зените».

При этом сам Дзюба ещe не был в Стамбуле, хотя и гонял на днях в Турцию в отпуск», – сообщил Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против».

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Мутко против»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Дзюба Артем
Комментарии (12)
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ВетеR
1655402607
очередная басня про рукоблуда
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Hoahin
1655402666
Все пиарят Дрочбу, не знают уже что новое придумать
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nik55
1655402916
скоро напишут что Реал им интересуется ------источнику сам деревянный платит
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Из Твери Леха
1655403434
Озил-Дзюба. Вот это связка будет...
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Artemka444
1655404193
ну годика два попылит и норм.
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ySS
1655406539
Что турки мастурбатором интересуются, возможно, а вот, что бабла насыпят, как в гаспроме, импосибл))
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Plyash
1655409776
Да не поедет он к туркам,там интернета нет,в эфире не подрочишь...
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JTherry
1655414829
"зарплата будет не сильно отличаться от той, что была у здюпы в Зените..." ...дня не прошло, как успели турки переобуться и предложить "повышение" контракта в 2 раза... наверное, газ нашли в Черном море...)
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нейтральныйкакникто
1655421030
Близок локоть , да не укусишь . так и тут - близок к переходу , да не перейдёшь , потому-что не нужен он им
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zigbert
1655444863
Что то уж очень быстро турки изменили свое решение. Наверное за счет помидор озолотились.
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