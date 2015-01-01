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Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Его зарплата будет почти как в «Зените»

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в Турции.

«Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче». По моим данным, договор планируется заключить на два года, а зарплата будет не сильно отличаться от той, что была у Артема в «Зените».

При этом сам Дзюба ещe не был в Стамбуле, хотя и гонял на днях в Турцию в отпуск», – сообщил Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против».

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Мутко против»

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Сегодня, 20:58
Комментарии9
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    Рейтинг: +12838

    playsh 10 минут назад

    Да не поедет он к туркам,там интернета нет,в эфире не подрочишь...

    1
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    Рейтинг: +659

    fakeid 47 минут назад

    хрячьё позорное, как услышали слово дзюба, сразу перевозбудились, прибежали, всю ветку провизжали насквозь)

    0
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  • ...
    Рейтинг: +4841

    ySS 1 час назад

    Что турки мастурбатором интересуются, возможно, а вот, что бабла насыпят, как в гаспроме, импосибл))

    1
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    Рейтинг: +2829

    FRZZ 1 час назад

    Интересно, сколько заплатил Дзюба за пиар?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1276

    Artemka444 1 час назад

    ну годика два попылит и норм.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6728

    Из Твери Леха 1 час назад

    Озил-Дзюба. Вот это связка будет...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6937

    nik55 2 часа назад

    скоро напишут что Реал им интересуется ------источнику сам деревянный платит

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1003

    Hoahin 2 часа назад

    Все пиарят Дрочбу, не знают уже что новое придумать

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +11971

    ВетеR 2 часа назад

    очередная басня про рукоблуда

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