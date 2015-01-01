Дзюба близок к переходу в «Фенербахче». Его зарплата будет почти как в «Зените»

Да не поедет он к туркам,там интернета нет,в эфире не подрочишь...
Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в Турции.
«Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче». По моим данным, договор планируется заключить на два года, а зарплата будет не сильно отличаться от той, что была у Артема в «Зените».
При этом сам Дзюба ещe не был в Стамбуле, хотя и гонял на днях в Турцию в отпуск», – сообщил Глеб Трифонов, автор телеграм-канала «Мутко против».
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.