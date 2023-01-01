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Федотов рассказал о главных задачах в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал свое назначение в московский клуб.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб. Клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и с хорошим настоящим. Мы понимаем ту меру ответственности и давление, которое предстоит. Но давление везде.

Наша главная задача – приносить как можно больше положительных эмоций для наших преданных болельщиков красивой и результативной игрой.

Это те первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой, продолжая эти славные традиции великого клуба», – сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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