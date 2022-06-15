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Федотов рассказал о главных задачах в ЦСКА

15 июня 2022, 17:54
4

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал свое назначение в московский клуб.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб. Клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и с хорошим настоящим. Мы понимаем ту меру ответственности и давление, которое предстоит. Но давление везде.

Наша главная задача – приносить как можно больше положительных эмоций для наших преданных болельщиков красивой и результативной игрой.

Это те первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой, продолжая эти славные традиции великого клуба», – сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Dr.Metal
1655307070
Удачи, Федот!
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gor77
1655308838
Ну и в дополнение из первого интервью: -... Думаю, пока нет необходимости заглядывать в будущее. У нас впереди два сбора, подготовка к сезону, которой нужно воспользоваться. Старт не за горами, и мы должны быть готовы к старту чемпионата. Впереди 17 матчей, плюс может состоятся Кубок РПЛ, а это еще семь игр. Поэтому нужна хорошая подготовка, чтобы выдержать игровой темп. — Мы всегда говорим, что футбол – для болельщиков. И наша задача – максимально выкладываться на поле, демонстрируя все свое желание, старание и умение. Болельщики – они опытные, грамотные люди, которые это ценят. Ну и, естественно, должен быть результат. Мы должны на футбольном поле, образно говоря, умирать, но при этом получать максимальное, грандиозное удовольствие.
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sochi-2013
1655316993
Куда проще прийти на готовенькое( Клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и с хорошим настоящим), чем стоять у истоков. Желаю тебе провала! Не в обиду ЦСКА.
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