Федотов рассказал о главных задачах в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал свое назначение в московский клуб.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб. Клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и с хорошим настоящим. Мы понимаем ту меру ответственности и давление, которое предстоит. Но давление везде.

Наша главная задача – приносить как можно больше положительных эмоций для наших преданных болельщиков красивой и результативной игрой.

Это те первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой, продолжая эти славные традиции великого клуба», – сказал Федотов в интервью клубной пресс-службе.