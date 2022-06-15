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  • «Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия на «Пари НН» («РБ Спорт»)

«Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия на «Пари НН» («РБ Спорт»)

15 июня 2022, 15:24
9

Стало известно, какую сумму получит «Нижний Новгород» за смену названия клуба.

По информации «РБ Спорт», букмекерская компания PARI будет ежегодно платить «Пари НН» 450 миллионов рублей по контракту о титульном спонсорстве. Еще 50 миллионов будет выделяться на маркетинговые активности с командой.

Договор может быть пересмотрен и снижен в стоимости в случае вылета клуба в ФНЛ.

  • «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
  • В мае сообщалось, что клуб планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (9)
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Garrincha58
1655296441
у кого ещё мало денег переименовывайтесь в букмекеров и будут лишние бабки например Химки-фонбет или ещё как нибудь
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polt
1655298856
продались...
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Benifacto
1655303138
а когда уже города будут фонбетМосква там, или 1хБетПитер???? как же это все мерзко!!!!уже просто слов даже нету!!!!Б***кий маркетинг!
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Axe111
1655303433
Ужас
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paracetamol
1655305210
Продались по-полной, но это им не поможет!
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vmonomah17
1655308658
Существует же запрет на упоминание в названии команды спонсоров. Почему здесь разрешили?
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Fialet
1655309577
Они и жопу подставят за бабло. Такие люди теперь в основном.
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zigbert
1655315037
Пошли по пути наименьшего сопротивления.
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