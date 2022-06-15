«Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия на «Пари НН» («РБ Спорт»)

Стало известно, какую сумму получит «Нижний Новгород» за смену названия клуба.

По информации «РБ Спорт», букмекерская компания PARI будет ежегодно платить «Пари НН» 450 миллионов рублей по контракту о титульном спонсорстве. Еще 50 миллионов будет выделяться на маркетинговые активности с командой.

Договор может быть пересмотрен и снижен в стоимости в случае вылета клуба в ФНЛ.