Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

«Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

Во время межсезонья «Нижний Новгород» может сменить название.

Клуб с целью привлечения частных инвестиций хочет называться «Парибет Нижний Новгород».

«Все договорeнности между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС.

За счeт этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования», – сообщил источник «Чемпионата».

  • «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
  • Команду тренирует Александр Кержаков.
  • Один из спонсоров клуба – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
В «Нижнем Новгороде» отреагировали на информацию о смене названия клуба
Петржела: «Поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым. Артему лучше остаться в России»
«Нижний Новгород»: «Хотим пригласить Черышева» 1
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:35
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +25659

    slavutiq70 9 минут назад

    Идея отличная не сосать бюджет . а вот название пипец какой то ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13631

    Fusballer 21 минуту назад

    Это днище.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3070

    m40 27 минут назад

    Зорово будет, если каждая команда возьмет себе название букмекерской конторы. Урал Фонбет, Бетсити Крылья Советов, Олимпбет Уфа, Винлайн Ростов

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2626

    acor94 > m40 4 минуты назад

    Клуб Лиги ставок Спартак

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15499

    ilichkadr 35 минут назад

    Интересно, и кому это в голову пришло сие название Парибет (равенство)?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11