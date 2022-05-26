«Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

Во время межсезонья «Нижний Новгород» может сменить название.
Клуб с целью привлечения частных инвестиций хочет называться «Парибет Нижний Новгород».
«Все договорeнности между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС.
За счeт этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
- Команду тренирует Александр Кержаков.
- Один из спонсоров клуба – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
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Источник: «Чемпионат»