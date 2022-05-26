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  • «Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

«Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

26 мая 2022, 12:35
12

Во время межсезонья «Нижний Новгород» может сменить название.

Клуб с целью привлечения частных инвестиций хочет называться «Парибет Нижний Новгород».

«Все договорeнности между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС.

За счeт этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования», – сообщил источник «Чемпионата».

  • «Нижний Новгород» провел дебютный сезон в РПЛ и финишировал на 11-м месте.
  • Команду тренирует Александр Кержаков.
  • Один из спонсоров клуба – ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород
Комментарии (12)
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ilichkadr
1653558042
Интересно, и кому это в голову пришло сие название Парибет (равенство)?
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m40
1653558514
Зорово будет, если каждая команда возьмет себе название букмекерской конторы. Урал Фонбет, Бетсити Крылья Советов, Олимпбет Уфа, Винлайн Ростов
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Fusballer
1653558884
Это днище.
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slavа0508
1653559546
Идея отличная не сосать бюджет . а вот название пипец какой то ...
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Plyash
1653560930
Намерения благие,но в итоге получилось,как всегда,загадили красивое имя города. Неужели нельзя стадион переименовать с упоминанием этого уже обрыдшего до блевоты Парибета?
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Stavr007
1653573140
в китае была такая фишка и то убрали такую 'рекламу' с названия
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пахомов
1653603207
сочи-2
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leonidfishman
1654059931
Благая весть. Убрать руки от бюджета. Название обычное, никаких негативных рефлексов не вызывает.
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durell007
1654152694
Меня вот ни разу не передергивает. Спонсора нашли, переименуются и дальше будут играть/работать. Адекватная инициатива
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