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Березуцкий сам захотел, чтобы в ЦСКА пришел другой тренер

15 июня 2022, 11:12

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«Считаю, Алексей отработал отлично. Я знал, что это произойдет, он мне сам об этом говорил.

Насколько мне известно, это его желание, чтобы в ЦСКА работал другой тренер. У него на это были причины, но он себя вел максимально порядочно и честно по отношению к клубу. О причинах распространяться не буду.

У Алексея очень неплохо получилось отработать этот короткий отрезок в клубе. Да, результат – не чемпионство, но я считаю, в нынешних обстоятельствах, в которых оказался наш футбол, он проявил себя достойно. У многих клубов уезжали иностранцы, приходилось закачивать чемпионат не с теми составами, которые наигрывали. С ЦСКА этого не произошло, практически все легионеры доиграли до конца чемпионата. Да, может быть, в игровом плане что-то не получилось, но этот момент – тоже заслуга тренерского штаба», – сказал Габулов.

  • Березуцкий возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Команда при нем заняла 5-е место в РПЛ.
  • Новым тренером ЦСКА стал Владимир Федотов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Габулов Владимир Березуцкий Алексей
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