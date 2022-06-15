Доннарумма вступил в перепалку с журналисткой после поражения от Германии

Вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме не понравился вопрос от журналистки после матча Лиги наций с Германией (2:5).

Доннарумма ошибся во втором тайме, отдав неточный пас. Из-за этого немцы забили пятый гол.

Журналистка сделала акцент на том, что голкипер ошибся подобным образом не в первый раз.

«Когда это было со мной раньше? В матче с «Реалом», когда на мне фолили? Если вы хотите поспорить и обвинить меня в подобном – хорошо. Я возьму вину на себя, я капитан», – сказал Доннарумма.

Ранее у Доннаруммы случился конфликт с болельщиком после матча с Англией.