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Доннарумма вступил в перепалку с журналисткой после поражения от Германии

Вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме не понравился вопрос от журналистки после матча Лиги наций с Германией (2:5).

  • Доннарумма ошибся во втором тайме, отдав неточный пас. Из-за этого немцы забили пятый гол.
  • Журналистка сделала акцент на том, что голкипер ошибся подобным образом не в первый раз.

«Когда это было со мной раньше? В матче с «Реалом», когда на мне фолили? Если вы хотите поспорить и обвинить меня в подобном – хорошо. Я возьму вину на себя, я капитан», – сказал Доннарумма.

Ранее у Доннаруммы случился конфликт с болельщиком после матча с Англией.

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Источник: Football Italia

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6131

    Ганнибал Лектор 10 минут назад

    "Чем выше ты поднимаешься, тем больше в тебе лажи" - (с) Саша Белый.

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    Рейтинг: +10

    efdghj 32 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +2888

    Валерий2705 35 минут назад

    Погнался парень за денежкой. А там давление, а там конкуренция. И поехали ошибки и истерики после игр. А Милан выигрывает Серию А, и это стоит 5-ти чемпионств в Лиге 1. Как в поучительной сказке.

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