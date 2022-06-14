«Сплотились всей страной». Газинский вспомнил ЧМ-2018 и свой первый гол на турнире

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился воспоминаниями от ЧМ-2018. Турнир стартовал в России ровно четыре года назад.
«Безусловно, это история. Не только для меня, а для всех. Постоянно вспоминаю первый гол на чемпионате мира, друзья напоминают.
Не скажу, что турнир поделил жизнь на до и после, но это мечта детства любого спортсмена – сыграть на международной арене, тем более он проходил в России.
В команде была сплоченность. Причем сплотились всей страной, не только командой. Об этом говорил каждый человек, мы бились все друг за друга, поэтому добились такого результата.
Не играл в матче против сборной Испании, но сердце подсказывало, что сможем отыграться и победить. Когда была серия пенальти, сказал, что Игорь [Акинфеев] отобьет 11-метровый», – сказал Газинский.
- Россия дошла на ЧМ-2018 до 1/4 финала, где проиграла Хорватии.
- Газинскому в июле исполнится 33 года.
- Он ушел из «Краснодара» после 9 сезонов в клубе.