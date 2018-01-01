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«Сплотились всей страной». Газинский вспомнил ЧМ-2018 и свой первый гол на турнире

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился воспоминаниями от ЧМ-2018. Турнир стартовал в России ровно четыре года назад.

«Безусловно, это история. Не только для меня, а для всех. Постоянно вспоминаю первый гол на чемпионате мира, друзья напоминают.

Не скажу, что турнир поделил жизнь на до и после, но это мечта детства любого спортсмена – сыграть на международной арене, тем более он проходил в России.

В команде была сплоченность. Причем сплотились всей страной, не только командой. Об этом говорил каждый человек, мы бились все друг за друга, поэтому добились такого результата.

Не играл в матче против сборной Испании, но сердце подсказывало, что сможем отыграться и победить. Когда была серия пенальти, сказал, что Игорь [Акинфеев] отобьет 11-метровый», – сказал Газинский.

  • Россия дошла на ЧМ-2018 до 1/4 финала, где проиграла Хорватии.
  • Газинскому в июле исполнится 33 года.
  • Он ушел из «Краснодара» после 9 сезонов в клубе.

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Источник: «Матч ТВ»

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