Роналду прокомментировал уход Марсело из «Реала»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду обратился к Марсело, который покинул «Реал» после 15 лет в клубе.
«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.
Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал Роналду в соцсети.
- Роналду играл с Марсело с 2009 по 2018-й год.
- 34-летний игрок забил 38 голов и сделал 103 ассиста в 545 матчах за «Реал».
- У него есть предложения из разных стран.
Источник: Sports.ru