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Роналду прокомментировал уход Марсело из «Реала»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду обратился к Марсело, который покинул «Реал» после 15 лет в клубе.

«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.

Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал Роналду в соцсети.

  • Роналду играл с Марсело с 2009 по 2018-й год.
  • 34-летний игрок забил 38 голов и сделал 103 ассиста в 545 матчах за «Реал».
  • У него есть предложения из разных стран.

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Источник: Sports.ru

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