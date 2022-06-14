Роналду прокомментировал уход Марсело из «Реала»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду обратился к Марсело, который покинул «Реал» после 15 лет в клубе.

«Больше чем партнер – брат, которого футбол мне подарил. И на поле, и за его пределами это одна из величайших звезд, с которой я имел удовольствие делить раздевалку.

Успехов тебе в новом приключении, Марсело!» – написал Роналду в соцсети.