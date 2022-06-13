Гендиректор «Спартака» высказался о покупке замены для Жиго

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о планах клуба приобрести нового центрального защитника на замену Самуэлю Жиго.

«С приходом Рыбуса есть понимание защитной линии. Если у нас будет возможность привести сильного защитника – мы постараемся ее использовать.

Если мы говорим о легионерах, то есть ряд сложностей. Мы ещe формируем бюджет, пока до конца не понимаю возможностей покупки футболистов.

Спортивный блок продолжает работать. Дальше будет зависеть от того, как будет строиться ситуация», – сказал Мележиков.