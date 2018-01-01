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Гендиректор «Спартака» высказался о покупке замены для Жиго

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о планах клуба приобрести нового центрального защитника на замену Самуэлю Жиго.

«С приходом Рыбуса есть понимание защитной линии. Если у нас будет возможность привести сильного защитника – мы постараемся ее использовать.

Если мы говорим о легионерах, то есть ряд сложностей. Мы ещe формируем бюджет, пока до конца не понимаю возможностей покупки футболистов.

Спортивный блок продолжает работать. Дальше будет зависеть от того, как будет строиться ситуация», – сказал Мележиков.

  • Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года.
  • Он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 110 матчах.
  • Летом француз присоединится к «Марселю».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:52
Комментарии1
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    Рейтинг: +1022

    alefreddy 2 часа назад

    пока сформируют бюджет опять придется думать о 7-10 месте в чемпионате.А Рыбус средненький игрок

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