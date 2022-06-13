Бензема сравнил Гризманна с Зиданом и Роналду, рассуждая о его 22-матчевой безголевой серии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поддержал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который не забивает 22 матча подряд.

«У всех великих футболистов были такие периоды: у Зидана, Роналдо, Криштиану Роналду. Мы не хотим тыкать в игрока пальцем. Всe будет хорошо, он забьeт. Ему нужно продолжать помогать команде», — цитирует Бензема Telefoot.