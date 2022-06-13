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  • Бензема сравнил Гризманна с Зиданом и Роналду, рассуждая о его 22-матчевой безголевой серии

Бензема сравнил Гризманна с Зиданом и Роналду, рассуждая о его 22-матчевой безголевой серии

13 июня 2022, 01:27
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поддержал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который не забивает 22 матча подряд.

«У всех великих футболистов были такие периоды: у Зидана, Роналдо, Криштиану Роналду. Мы не хотим тыкать в игрока пальцем. Всe будет хорошо, он забьeт. Ему нужно продолжать помогать команде», — цитирует Бензема Telefoot.

  • Гризманн забил лишь 1 гол в 2022 году.
  • В прошлом сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
  • Гризманн – действующий чемпион мира.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Атлетико Роналду Криштиану Бензема Карим Гризманн Антуан Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Schicko_008
1655098796
Ой да ну, криш как бооьше 5 матчей не забивает, так все вопить уже начинают. На вскидку по памяти самая длинная безголевая серия у него была при переходе в юве до чередины октября, то ксть маусимум матчей 10...
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