Бензема сравнил Гризманна с Зиданом и Роналду, рассуждая о его 22-матчевой безголевой серии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема поддержал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, который не забивает 22 матча подряд.
«У всех великих футболистов были такие периоды: у Зидана, Роналдо, Криштиану Роналду. Мы не хотим тыкать в игрока пальцем. Всe будет хорошо, он забьeт. Ему нужно продолжать помогать команде», — цитирует Бензема Telefoot.
- Гризманн забил лишь 1 гол в 2022 году.
- В прошлом сезоне Примеры он провел 28 матчей, забил 3 гола, сделал 4 ассиста.
- Гризманн – действующий чемпион мира.
Источник: «Чемпионат»