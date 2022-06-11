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Рыжиков рассказал о конфликте с Бердыевым и Кафановым

11 июня 2022, 14:52
2

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков объяснил, почему он поругался с Курбаном Бердыевым и Виталием Кафановым.

– С Бердыевым и Кафановым вы провели столько продуктивных лет, а потом были слова: «Я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова». Не произошло ли с тех пор с ними примирения, пересмотрели ли свои оценки той ситуации?

– Примирения пока не было. И ничего в отношении к ситуации не изменилось. У каждого своя правда, и каждый имеет право думать о той ситуации как хочет. В тот момент я уходил не из «Рубина», а от той обстановки, в которой был.

– Кафанов говорил следующее: «Много думал о той ситуации, но если вернуть ее назад, то при выборе вратарей на матчи поступил бы так же».

– Вопрос не в том, что Рыжиков – такой замечательный вратарь, что его нельзя поменять. Нормально к этому отношусь и буду относиться как тренер, и буду доводить до игроков, что в нашей команде важен каждый. Трех голкиперов одновременно в ворота не поставишь, даже двух.

Дело в другом – в том, как складывалось мое пребывание в клубе. Были разные ситуации, которые я не понимал, и никто мне их не разжевывал.

У нас был один разговор с Кафановым в мае, за три недели до окончания чемпионата, когда он пришел и сказал, что «Рубин» хочет продлить со мной контракт. Я сказал, что на 80 процентов продлевать контракт не хочу. Как раз уезжал на учебу, у нас была экзаменационная неделя.

А играть мне или не играть – выбор тренера. Он решает и несет за это ответственность. Но как это было все обыграно и чего я заслуживал, столько пройдя с ними...

Мог хотя бы рассчитывать на честный разговор и на понимание их планов насчет себя. Может, Кафанов так ответил, чтобы уйти от ответа?

– Сколько должно пройти времени, чтобы и вы, и Кафанов остыли и чтобы для обоих то, чего вы вместе достигли, стало важнее этого конфликта?

– Я готов идти навстречу. Мы пересекались с ним в самолете, но он, к сожалению, отворачивал лицо и не здоровался.

У нас просто не было возможности встретиться хотя бы в какой-то общей компании, потому что у нас они разные. Нас связывала футбольная дружба.

Как сказала супруга: «Ты, наверное, ожидал от этой дружбы больше, чем Витальич, и поэтому ты так пострадал». Может, так оно и есть. Потому что для меня Витальич был один, а у него вратарей много.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Рыжиков Сергей Бердыев Курбан Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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Fialet
1654963736
Рыжиков конечно много сделал для команды, но выносить сор из избы...
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Чехов на Садовой
1654977895
Пиар, один пиар, к нему всё та-же страсть...
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