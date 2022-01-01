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Григорян: «Нам надо менять футбольных руководителей. Коррупция, весь криминал начинаются с них»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян раскритиковал руководителей российского футбола.

«Наш футбол надо менять с руководителей. Мы все говорим о том, что надо строить школы, развивать базу. А все дело – в руководителях. С них начинается весь криминал. Все беды нашего футбола – в коррупции», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
  • Друг детства Григоряна Ашот Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
  • ЦСКА Григоряна идет в Суперлиге на 2-м месте.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10463

    Алексей З 37 минут назад

    Григорян , рискуешь.

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    Рейтинг: +96646

    zigbert 53 минуты назад

    И чем дальше тем коррупция будет приобретать еще больший размах. Нужны новые люди.

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    Рейтинг: +10463

    Алексей З 1 час назад

    Это проблема не только футбола , это проблема всей страны.
    Коррупционеры борются сами с собой, а кто пытается их вывести на чистую воду , посажен в тюрьму.

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    Рейтинг: +312

    Great Tartaria > Алексей З 1 час назад

    только Капитализм и коррупция -синонимы

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