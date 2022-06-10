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  • Григорян: «Нам надо менять футбольных руководителей. Коррупция, весь криминал начинаются с них»

Григорян: «Нам надо менять футбольных руководителей. Коррупция, весь криминал начинаются с них»

10 июня 2022, 20:08
3

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян раскритиковал руководителей российского футбола.

«Наш футбол надо менять с руководителей. Мы все говорим о том, что надо строить школы, развивать базу. А все дело – в руководителях. С них начинается весь криминал. Все беды нашего футбола – в коррупции», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
  • Друг детства Григоряна Ашот Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
  • ЦСКА Григоряна идет в Суперлиге на 2-м месте.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Григорян Александр
Комментарии (3)
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zigbert
1654884956
И чем дальше тем коррупция будет приобретать еще больший размах. Нужны новые люди.
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Viper for CSKA
1654891152
Ну да, опять поменяем "плохих" на "хороших", и всё изменится. Ведь всё решает не характер системы, а конкретные лица у кормушки. Идеализм головного мозга.
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