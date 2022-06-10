Григорян: «Нам надо менять футбольных руководителей. Коррупция, весь криминал начинаются с них»

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян раскритиковал руководителей российского футбола.
«Наш футбол надо менять с руководителей. Мы все говорим о том, что надо строить школы, развивать базу. А все дело – в руководителях. С них начинается весь криминал. Все беды нашего футбола – в коррупции», – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».
- Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
- Друг детства Григоряна Ашот Хачатурянц возглавляет РПЛ с прошлого года.
- ЦСКА Григоряна идет в Суперлиге на 2-м месте.
Источник: Бомбардир.ру