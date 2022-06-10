Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал представителей «Спартака» за регулярные жалобы.
«Спартак» – чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают. Ну к чему весь этот сыр-бор?
Сыграют в Санкт-Петербурге [матч за Суперкубок России], если РФС назначит матч там, никуда не денутся.
Надо же на поле все выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит», – считает Канчельскис.
- Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
- Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
- Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: Sport24