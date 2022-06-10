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Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью»

10 июня 2022, 16:33
30

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал представителей «Спартака» за регулярные жалобы.

«Спартак» – чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают. Ну к чему весь этот сыр-бор?

Сыграют в Санкт-Петербурге [матч за Суперкубок России], если РФС назначит матч там, никуда не денутся.

Надо же на поле все выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит», – считает Канчельскис.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Салихова Зарема
Комментарии (30)
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АлексМак
1654868775
Золотые слова!
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NewLife
1654869011
ПНХ !
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JTherry
1654869046
Канчельскис – устройся тренером, хотя бы в Новбахор какой-нибудь, а то становишься чемпионом России по высерам в СМИ...
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3meeeD
1654869308
На самом деле.да Только от Спартака нытье и слышно.уже раздражает дико
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мы_не_рабы
1654871157
Не совсем так, даже совсем не так. Спартак один из немногих клубов способных сопротивляться газпромовскому беспределу. И потом, кому из блогеров, журналистов, псевдо болельщиков и т.д. интересно что сказали, условные Урал, Химки, Динамо и т.п. (Пример: Факел - Уфа)? А здесь Спартак, Зарема, Федун !!!! Ого какое поле для деятельности!
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nik55
1654871400
Канчельскис ты трепло никому не нужное
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Play
1654871523
Канчела был крутым футболистом, но вот после игровой карьеры не устроился, видимо мозгов не хватает. Зато трепаться мозги не нужны и тут он преуспевает. В этом сезоне - в одном туре удаляют игрока Спартака, в следующем в такой же ситуации не удаляют игрока другой команды. Спартак подаёт протест - нытьё! В одном туре ставят пенальти в ворота Спартака, в следующем в трёх таких же эпизодах, пенальти не ставится. Спартак подаёт протест - нытьё! Суперкубок обещают на нейтральном поле, ставят в Питере. Спартак протестует - нытьё! Железная, б**ть, логика.
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порт
1654872882
Вот ещё один титул.
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Spirit_78
1654873708
Неудобную правду подвезли. Ни один клуб не выливает столько нечистот в СМИ, сколько Спартак (и его медийное сообщество). Когда матчи за Суперкубок игрались в Москве - ни у кого никаких претензий никогда не было. Спокойно выходили и играли. Как только решили провести в Питере - всё, заговор.
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portero
1654876173
Ну а что... прав Андрей!!!
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