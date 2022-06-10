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Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал представителей «Спартака» за регулярные жалобы.

«Спартак» – чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают. Ну к чему весь этот сыр-бор?

Сыграют в Санкт-Петербурге [матч за Суперкубок России], если РФС назначит матч там, никуда не денутся.

Надо же на поле все выяснять, а не до матча назначать победителей и проигравших. Такой большой и великий клуб капризное поведение точно не красит», – считает Канчельскис.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • Московский клуб не исключает бойкот встречи, если она пройдет в Санкт-Петербурге.

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Источник: Sport24

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Комментарии10
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    Рейтинг: +10213

    alp 14 минут назад

    во - во

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    Рейтинг: +2590

    Play 17 минут назад

    Канчела был крутым футболистом, но вот после игровой карьеры не устроился, видимо мозгов не хватает. Зато трепаться мозги не нужны и тут он преуспевает. В этом сезоне - в одном туре удаляют игрока Спартака, в следующем в такой же ситуации не удаляют игрока другой команды. Спартак подаёт протест - нытьё! В одном туре ставят пенальти в ворота Спартака, в следующем в трёх таких же эпизодах, пенальти не ставится. Спартак подаёт протест - нытьё! Суперкубок обещают на нейтральном поле, ставят в Питере. Спартак протестует - нытьё! Железная, б**ть, логика.

    0
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    Рейтинг: +6884

    nik55 19 минут назад

    Канчельскис ты трепло никому не нужное

    1
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    Рейтинг: +4161

    мы_не_рабы 23 минуты назад

    Не совсем так, даже совсем не так. Спартак один из немногих клубов способных сопротивляться газпромовскому беспределу. И потом, кому из блогеров, журналистов, псевдо болельщиков и т.д. интересно что сказали, условные Урал, Химки, Динамо и т.п. (Пример: Факел - Уфа)? А здесь Спартак, Зарема, Федун !!!! Ого какое поле для деятельности!

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    Рейтинг: +10213

    alp > мы_не_рабы 13 минут назад

    на поле надо сопротивлятся, а не искать виноватых на стороне..

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    Рейтинг: +504

    3meeeD 54 минуты назад

    На самом деле.да
    Только от Спартака нытье и слышно.уже раздражает дико

    0
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    Рейтинг: +10444

    Алексей З > 3meeeD 32 минуты назад

    Почему призыв к справедливости называется НЫТЬЁМ ???
    Страна ТЕРПИЛ !!!
    Каждый раз вам показывают , что ваше мнение ничего не стоит и покорно киваете.
    Ваше рабское поведение раздражает.
    Вас Е , а вы крепчайте..

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    Рейтинг: +23133

    JTherry 58 минут назад

    Канчельскис – устройся тренером, хотя бы в Новбахор какой-нибудь, а то становишься чемпионом России по высерам в СМИ...

    2
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    Рейтинг: +14273

    NewLife 59 минут назад

    ПНХ !

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    Рейтинг: +149

    АлексМак 1 час назад

    Золотые слова!

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