Агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал назначение своего клиента.
«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани – итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались.
Все прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак».
Для самого Гильермо это назначение – вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы.
Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки.
Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов.
Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе – большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», – сказал агент.
- Абаскалю сейчас 33 года.
- Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
- Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.