Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

Агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал назначение своего клиента.

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани – итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались.

Все прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак».

Для самого Гильермо это назначение – вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы.

Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки.

Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов.

Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе – большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», – сказал агент.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.

Новости по теме
«Как вообще можно так решать?!»: концерт «Руки вверх» на «Газпром Арене» перенесут из-за Суперкубка России 4
Официально: Санкт-Петербург примет матч за Суперкубок России 15
Канчельскис: «Спартак» – чемпион России по нытью» 10
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:22
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +466

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Инсайд: Спартак предложил контракт на пол года ну мы и согласились.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1142

    Taps 2 часа назад

    Ха - ха - ха ...
    Бгг ...
    Сотый никчемный тренер спартака.
    Содержанка его утвердила ?

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11