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Агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком»

10 июня 2022, 15:22
2

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал назначение своего клиента.

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани – итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались.

Все прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак».

Для самого Гильермо это назначение – вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы.

Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки.

Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов.

Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе – большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», – сказал агент.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Испанец сменил Паоло Ваноли, который расторг контракт в четверг.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
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Taps
1654864553
Ха - ха - ха ... Бгг ... Сотый никчемный тренер спартака. Содержанка его утвердила ?
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Жорик кекс обжорик
1654865359
Инсайд: Спартак предложил контракт на пол года ну мы и согласились.
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