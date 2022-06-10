Агент Абаскаля рассказал о переговорах со «Спартаком»

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал назначение своего клиента.

«Переговоры со «Спартаком» прошли достаточно быстро, потому что спортивный директор «Спартака» Лука Каттани – итальянец. Он проявил интерес к Гильермо, мы пообщались.

Все прошло быстро, потому что у Луки была тотальная предрасположенность к тому, чтобы именно Гильермо тренировал «Спартак».

Для самого Гильермо это назначение – вызов. Он хотел стать частью такого большого клуба России и Европы.

Обе стороны были предрасположены к подписанию контракта, так что мы быстро все решили и пожали друг другу руки.

Не думаю, что «Спартак» нуждается в представлении, потому что это клуб с историей, которая говорит сама за себя. Для Гильермо это вызов.

Этот клуб важен для России и всей Европы своей историей. Поработать в таком клубе – большая возможность для Гильермо, он понимает всю ответственность», – сказал агент.