Чалов снялся в сериале «Детективное агентство Мухича»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», снялся в сериале «Детективное агентство Мухича».
«Ловите футболиста на канале ТНТ с 20 июня в новом сериале про детектива Мухича!
По сюжету эпизода, в котором снялся Чалов, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА – значимый европейский трофей, выигранный командой в 2005-м году. Об исчезновении не знает никто, кроме тренера и самого Чалова.
Футболист приходит к детективу Мухичу с просьбой в экстренном порядке найти кубок, ведь без него моральный дух команды может упасть, что приведeт к вылету из Лиги чемпионов. Игорь Валерьевич берeтся за дело в свойственной ему эксцентричной манере.
В эпизоде можно увидеть подтрибунное помещение и поле стадиона ЦСКА, а также другие значимые локации в красно-синих цветах», – написал журналист Василий Конов в телеграме.