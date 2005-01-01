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Чалов снялся в сериале «Детективное агентство Мухича»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий на правах аренды за «Базель», снялся в сериале «Детективное агентство Мухича».

«Ловите футболиста на канале ТНТ с 20 июня в новом сериале про детектива Мухича!

По сюжету эпизода, в котором снялся Чалов, со стадиона ЦСКА пропадает Кубок УЕФА – значимый европейский трофей, выигранный командой в 2005-м году. Об исчезновении не знает никто, кроме тренера и самого Чалова.

Футболист приходит к детективу Мухичу с просьбой в экстренном порядке найти кубок, ведь без него моральный дух команды может упасть, что приведeт к вылету из Лиги чемпионов. Игорь Валерьевич берeтся за дело в свойственной ему эксцентричной манере.

В эпизоде можно увидеть подтрибунное помещение и поле стадиона ЦСКА, а также другие значимые локации в красно-синих цветах», – написал журналист Василий Конов в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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Сегодня, 12:11
Комментарии1
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    Рейтинг: +4152

    Snek 16 минут назад

    Лучше бы в футбол играл нормально.

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